كشفت صحيفة "Time" الأمريكية، عن وجود اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم.
وتحدث "صلاح"، فى تصريحاته للمجلة الأمريكية، عن أهمية المساواة بين الرجال والنساء، قائلا: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملنا مع النساء في ثقافتنا، فهذا ليس أمرا اختياريا".
وأكد مهاجم "ليفربول"، أن طريقة التعامل مع النساء في الشرق الأوسط والثقافة العربية جعلته يغيِّر رؤيته للنوع الاجتماعي، قائلا: "أدعم المرأة حاليا أكثر مما فعلت بالماضي، لأنني أشعر أنها تستحق أكثر مما يتم إعطاؤها في الفترة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يتحدث عن أوضاع المرأة العربية: تستحق المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.