محمد صلاح يتحدث عن أوضاع المرأة العربية: تستحق المزيد

كشفت صحيفة "Time" الأمريكية، عن وجود اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وتحدث "صلاح"، فى تصريحاته للمجلة الأمريكية، عن أهمية المساواة بين الرجال والنساء، قائلا: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملنا مع النساء في ثقافتنا، فهذا ليس أمرا اختياريا".

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وأكد مهاجم "ليفربول"، أن طريقة التعامل مع النساء في الشرق الأوسط والثقافة العربية جعلته يغيِّر رؤيته للنوع الاجتماعي، قائلا: "أدعم المرأة حاليا أكثر مما فعلت بالماضي، لأنني أشعر أنها تستحق أكثر مما يتم إعطاؤها في الفترة الحالية".

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