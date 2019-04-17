أفضل تنانير طويلة مستوحاة من لـ"يتيزيا" ملكة إسبانيا

تبحث الكثير من الفتيات عن تنانير طويلة محتشمة لتكون من اختيارهن في رمضان 2019، ولا بد أن تكوني حاضرة بإطلالاتك منذ الآن واختيار أجمل هذه الموديلات الموحّدة من ناحية اللون، أو المزخرفة لتكون من اختيارك على طريقة الجميلة ليتيزيا ملكة إسبانيا.

تنانير طويلة محتشمة وموحّدة

انتقي بأسلوب ليتيزيا ملكة إسبانيا تنانير طويلة محتشمة لرمضان 2019 من خلال الأقمشة المخملية والموحّدة من ناحية اللون النيلي مع جاكيت التويد الفاخرة التي تبرز في إطلالتها ولا تتخلى ليتيزيا ملكة إسبانيا عن انتقائها تنانير طويلة محتشمة باللون المعدني وقماش البليسيه، وتقوم بتنسيقه مع التوب السوداء والمعطف الكلاسيكي. واللافت تألقها بتنورة طويلة محتشمة مع طبقات التول الشفافة لتناسب رمضاء 2019، خصوصاً عند تنسيقها مع البلايزر الفاتحة بتدرجات الباستيل من دار Felipe Varela.

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كما يليق برمضان 2019 أجمل صيحات تنانير طويلة ومحتشمة خصوصاً مع الأقمشة المزخرفة والطبعات الملوّنة التي تبرز مع القطع الخاصة من Carolina Herrera، واختاري لإطلالاتك الرمضانية تنانير طويلة محتشمة مع طبعات الورود المتداخلة، خصوصاً تلك التي تتخطى حدود الركبة والأجمل تألق ليتيزيا ملكة إسبانيا بتنورة محتشمة واسعة وغير مستقيمة مع مربعات الكارو، لتنسّقيها مع القمصان البيضاء الكلاسيكية مع الكشكش الملفت.

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