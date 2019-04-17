أفضل كريمات الأساس للمرأة الأربعينية وفقاً لخبراء المكياج

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - مع التقدم في السن، تصبح المرأة بحاجة الى اعتماد كريم أساس يذوب في البشرة، فيخفي الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنحك بشرة مشرقة وخالية من العيوب. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل كريمات الأساس للمرأة الأربعينية وفقاً لأهم خبراء المكياج في العالم.
Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation
نظراً الى اعتماده من قبل أهم خبراء المكياج العالميين، فقد مُنح كريم الأساس هذا العديد من الجوائز العالمية، كما أنه المفضل لدى دوقة سوسيكس ميغان ماركل. يتغلغل مستحضر Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation داخل البشرة، فيخفي العيوب والشوائب الظاهرة عليها، ويمنحها مظهراً حريرياً ناعماً، شبابياً، ومشرقاً.
L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Makeup
إنه أحد أشهر كريمات الأساس، وهو يتوافر بدرجات عدة ليناسب ألوان البشرة كافة. يعمل كريم الأساس هذا من لوريال على منحك تغطية مثالية للبشرة، إذ يمتلك قدرة كبيرة على إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يمنحك مظهراً شاباً ومتوهجاً.
Make Up For Ever Water Blend Face & Body Foundation
إن كريم الأساس هذا مثالي لمكياج مسائي جذاب ويدوم طويلاً، فهو يذوب في البشرة ليبقى ثابتاً مدة طويلة. كما أنك لا تحتاجين سوى استخدام كمية قليلة منه، لتحصلي على بشرة وجه لا تشوبها شائبة.
Tom Ford Traceless Foundation
يتميز كريم الأساس هذا من علامة توم فورد العريقة، بتركيبة قادرة على منحك بشرة ناعمة ومتجددة، إذ يعمل على ترطيب بشرتك وإخفاء كافة العيوب فيها، لا سيما التجاعيد، مما يمنحك مظهراً شاباً ومشرقاً، فتبدين أقل من عمرك بسنوات.
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