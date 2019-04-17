روتين العناية بالبشرة في فصل الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - يحمل فصل الربيع مناخاً مختلفاً تماماً عمّا اعتدنا عليه في فصل الشتاء، وبالتالي ينعكس الأمر بشكل واضح على البشرة وتفاعلها مع الأجواء الجديدة. ومن هنا يشدّد الخبراء على ضرورة اعتماد روتين عناية مختلف بالبشرة مع بداية كل موسم.



1- تقشير البشرة ضروري في فصل الربيع



بعد تعرّض بشرتك لهواء الشتاء البارد والجاف، وتراكم الرواسب على سطحها، لا بدّ من استخدام كريم مقشّر بتركيبة الحبيبات الفعّالة لتنظيفها من الأعماق والتخلّص من السموم التي تعيق عملية تجدّد خلاياها. كريم التقشير لا يعمل كريم التقشير على تنظيف البشرة وإزالة الطبقة الميّتة من الجلد فحسب، إنما يمنحها أيضاً ملمساً حريرياً ناعماً، ويحضّرها لاستقبال أي مستحضر عناية آخر.



2- احمي عينيك من الانتفاخ

يتسبّب هواء الربيع بانتفاخ العينين كما أن التغيّرات المناخية تصيب محيطهما بالجفاف، لذا عليك بحاجة إلى الترطيب بعد التعرّض لأشهر إلى الهواء البارد. استخدمي كريم العيون بشكل منتظم في الصباح والمساء، وينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة تدليك محيط العينين عند وضع الكريم لمساعدة البشرة على امتصاصه بشكل أفضل.





3- قناع الطين مفعول مزدوج



لتعزيز روتين العناية بالبشرة في الربيع، اعتمدي عملية تطهير مزدوجة من خلال استخدام قناع من الطين بتركيبة لطيفة، يساعد في التخلّص من الشوائب ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً في الوقت نفسه.

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4- كريم الحماية ليس حكراً على فصل الصيف



من يعتقد بأن كريمات الحماية هي حكر على موسم الصيف وشمسه الحارة فهو مخطئ. فالكريمات التي تحتوي على عناصر حماية تساعد البشرة على مقاومة العوامل الخارجية المضرّة بها ولا نعني فقط الأشعة فوق البنفسجية إنما أيضاً الغبار والتلوّث والهواء الجاف...

اختاري كريماً يحتوي على نسبة عالية من الحماية حتى في الربيع حين تبدأ الأجواء بالتقلّب وتصبح بشرتك عرضة للتغيّرات المناخية، وابقيها في منأى عن التأثيرات الخارجية المضرّة بها.





5- استبدلي الكريمات بالجل



أو بإمكانك أن تختاري تركيبة خفيفة من الكريمات لأن التركيبة التي تناسب فصل الشتاء وبرده القارس لم تعد مناسبة الآن. اختاري تركيبة الجل الناعمة أو حتى تركيبة اللوشن سواء في اختيار كريمات النهار والليل أو في اختيار منظفات المكياج.