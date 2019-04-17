كيف تحصلين على بشرة مشرقة؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - لا شيء يبدو رائعًا كوجه منتعش ومشرق.من السهل أن تنالي بشرة ناعمة ورطبة حتى في أيام الشتاء الباردة، بقليل من المكياج.
سنعلّمكِ جميع الحيل والتقنيات التي تحتاجين لإتقان هذا الفن.
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تحضير بشرتكِ
يُعتبر إعداد بشرتكِ، السر لبشرة صحية ومتوهجة.
إذا لم يكن وجهكِ نظيفًا ومعدًّا ، فلن يبدو المكياج جميلًا.
احرصي على تنظيف وجهكِ وتقشيره، وتطبيق تونر يشدّ المسام قبل تطبيق أيّ مكياج.
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الترطيب
استخدمي مرطبًا تمتصه بشرتكِ ولازمي هذه العادة! تحتاجين لترطيب بشرتكِ حتى في فصل الصيف، لأنّ ذلك سيقلل من ظهور العيوب ويرطب أيّ مناطق جافة.
بمجرد أن يمتص مرطبكِ ، قومي بتطبيق البرايمر، فهذه الخطوة الصغيرة ستساعد أيضًا على دوام مكياجكِ لفترة أطول.
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تطبيق الفاونديشن
ضعي فاونديشن خفيفًا باستخدام فرشاة خاصة.
ضعي كمية صغيرة ثم قومي بمزجها جيدًا ويمكنكِ أيضًا إضافة القليل من الكونسيلر لتغطية الهالات السوداء والعيوب.
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أهم شيء يجب عليكِ تذكّره هو ضرورة منح البشرة مظهرًا طبيعيًّا وتجنّب التشققات.
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الهايلايتر على الوجه
استخدمي هايلايتر سائلًا لإضفاء اللمعان على بشرتِك.
ضعي القليل منه بصورة قلم على عظمتَيْ الوجنة، أنفك ، وذقنك ، وامزجي بفرشاة.
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نحت عظام الخد
يكفي وضع القليل من البرونزور لـ تحديد عظام الخد.
لا تبالغي لأنّ ذلك سيجعل الطلة تبدو غير طبيعية.
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تثبيت المكياج
طبقي بودرة شفافة على الوجه، لأنّ ذلك سيساعدكِ على حفظ التوهج، ومنع إفرازات البشرة الزيتية عند منتصف النهار.
بمجرد الانتهاء من الفاونديشن ، يمكنكِ تحديد الحواجب بجل شبه شفاف أو ملون.
طبقي مكياج عينَيْك وأضيفي القليل من اللون إلى شفتيكِ لإنجاح الطلة.
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