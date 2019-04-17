كيف تحصلين على بشرة مشرقة؟

تحضير بشرتكِ يُعتبر إعداد بشرتكِ، السر لبشرة صحية ومتوهجة. إذا لم يكن وجهكِ نظيفًا ومعدًّا ، فلن يبدو المكياج جميلًا. احرصي على تنظيف وجهكِ وتقشيره، وتطبيق تونر يشدّ المسام قبل تطبيق أيّ مكياج.

الترطيب استخدمي مرطبًا تمتصه بشرتكِ ولازمي هذه العادة! تحتاجين لترطيب بشرتكِ حتى في فصل الصيف، لأنّ ذلك سيقلل من ظهور العيوب ويرطب أيّ مناطق جافة. بمجرد أن يمتص مرطبكِ ، قومي بتطبيق البرايمر، فهذه الخطوة الصغيرة ستساعد أيضًا على دوام مكياجكِ لفترة أطول.

تطبيق الفاونديشن ضعي فاونديشن خفيفًا باستخدام فرشاة خاصة. ضعي كمية صغيرة ثم قومي بمزجها جيدًا ويمكنكِ أيضًا إضافة القليل من الكونسيلر لتغطية الهالات السوداء والعيوب. Advertisements أهم شيء يجب عليكِ تذكّره هو ضرورة منح البشرة مظهرًا طبيعيًّا وتجنّب التشققات.

الهايلايتر على الوجه استخدمي هايلايتر سائلًا لإضفاء اللمعان على بشرتِك. ضعي القليل منه بصورة قلم على عظمتَيْ الوجنة، أنفك ، وذقنك ، وامزجي بفرشاة.

نحت عظام الخد يكفي وضع القليل من البرونزور لـ تحديد عظام الخد. لا تبالغي لأنّ ذلك سيجعل الطلة تبدو غير طبيعية.