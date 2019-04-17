ألوان مناكير جاذبة للبشرة العنبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - عند اختيار ألوان المناكير للبشرة العنبية ، سوف تقعين في حيرة كبيرة بين اختيار الألوان المناسبة لـ لون بشرتِك، لهذا جمعنا لكِ هذه الألوان، لتختاري منها الأنسب لكِ .



الدرجات النيود



سوف تظلين محتفظة بالمناكير النيود من موسم الصيف، لأنه سيكون من الدرجات الرائعة في عالم طلاء الأظافر، اختاريه بدرجات الروز، والأوف وايت الداكن والفاتح.



اللون الزيتوني



من الألوان التي تضيف لمسة دافئة للون يديكِ، وقد تعتقد بعض الفتيات خطأً، أنه لا يبدو مناسبًا للون البشرة العنبية أو السمراء، ولكنّ هذا الأمر غير صحيح، بخاصة مع الملابس الأوف وايت، أو الميتالك الذهبية.



الألوان السماوية



كدرجات البيبي بلو، أو اللبني، فهي تضيف لمسة مبهجة للون بشرتِك، طبّقيها مع مكياج برونزي بألوان هادئة، أو اعتمديه برسومات مختلفة تجمع بين الألوان السماوية ودرجات أخرى كالميتالك أو اللون الأبيض.



الأحمر العنبي



من الألوان التي عادت مرة أخرى من زمن التسعينيات، كما أنه يناسب كلًّا من مناسباتكِ السواريه والنهارية، فهو من الألوان الصديقة لكِ هذا الخريف.





اللون الأحمر



يعدّ من الدرجات التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، ويناسب كل ألوان البشرة، ويضيف لمسة مختلفة وأنثوية ناعمة لشكل يديكِ.

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