فساتين سهرة باللون الأزرق النيلي تُبرز جمال النجمات العربيات 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - من المعروف عن اللون الأزرق منذ القِدم، أنه لون ملكي ارتبط بالاطلالات الفاخرة وبالأزياء الراقية، وعبر التاريخ ارتبط الأزرق باطلالات الملكات والأميرات، وحتى اليوم مازلنا نشاهد أجمل التصميمات منه، وبشكل خاص على فساتين السهرة، وقد لاحظنا مؤخرًا ميل النجمات العربيات لاعتماد الأزرق، وبشكل خاص الدرجة الأقرب للنيلي، على اطلالاتهنّ في فساتين السهرة، وقد أبرز هذا اللون جمالهنّ، وأضاف لهنّ رونقًا خاصًّا، وإليكِ بعض الأمثلة.





منى أبو حمزة في اطلالة ملكية باللون الأزرق:





شاهدنا منى أبو حمزة مؤخرًا في حفل الموريكس دور، وقد اختارت فستانًا باللون الأزرق النيلي، بدت فيه مثل الملكات بالفعل، قصة الفستان مكشوفة الأكتاف ومحدد الخصر، وتنورته منسدلة لها ذيل طويل، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا أضاف لمسات فاخرة إلى اللوك بشكل عام.





سلافة معمار في فستان أزرق من زهير مراد:



كذلك فإنّ سلافة معمار من النجمات العربيات اللواتي اخترن الأزرق على فستان سهرة من “زهير مراد” Zuhair Murad على السجادة الحمراء، وقد ناسب لون الفستان بشرتها ولون عينيها، وقد أكملت اللوك بشنطة يد باللون الأسود وأقراط ماسية.



ميريام فارس في فستان أزرق في أحدث اطلالاتها:



أما ميريام فارس فقد اختارت مؤخرًا في أحدث اطلالاتها، فستان سهرة باللون الأزرق النيلي، تصميمه فاخر ومميز، ولاسيما من ناحية قصة الصدر، والحزام على الخصر، وقد أكملت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة، غير أنّ المكياج لم يكن موفقًا.

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نادين نجيم في فستان عصري باللون الأزرق:





نادين نجيم أيضًا بدورها اختارت فستان سهرة باللون الأزرق النيلي، حمل توقيع أنطوان القارح Antoine Kareh تصميمه ناعم وبسيط، وقد نسقت معه عقدًا فاخرًا من الماس من بولغاري Bulgari، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.





شاهدي اطلالات النجمات في فساتين سهرة باللون الأزرق النيلي، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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