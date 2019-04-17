أفكار مستوحاة من إطلالات الشهيرات لتنسيق بنطلونات أحدث موضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - في موضة 2019، وربما من العام، شهد البنطلون الجينز بعض التراجع، وأصبح يحتفظ فقط بمكانته كإحدى القطع الأساسية التي يمكن اعتمادها فقط لقضاء مهمة سريعة، أما الاختيارات الأنيقة والأكثر عصرية فاقتصرت على البنطلونات الرسمية بقصات مختلفة.



بعد جولة بين اختيارات النجمات والمشاهير من البنطلونات الرسمية، لاحظنا بروز صيحات معينة، والتي من المتوقع صعودها إلى واجهة الموضة بشكل أكثر وضوحًا خلال الأيام المقبلة.





نسقي البنطلون الفضفاض على طريقة ميغان ميركل رغم كونها دوقة، إلا أنّ ميغان ميركل كثيرًا ما تفاجئنا بـ اطلالات عصرية بعيدة عن قواعد الأزياء الملكية، منها كانت اطلالتها ببنطلون فضفاض باللون الأبيض، والذي نسقته مع قميص نسائي مزين بخطوط طولية، مزجت بين الأبيض والأزرق المتوسط. اختارت ميغان تصميمًا بأرجل فضفاضة من أعلى الساق حتى نهايته، كما أنه زُيّن بتصميم الخصر العالي، الذي جعلها تبدو بقامة طويلة وممشوقة.



كذلك، ذهبت أوليفيا باليرمو، واحدة من أهم الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، إلى صيحة البنطلون نفسه المصمّم بأرجل فضفاضة، لكنها اختارت اللون الجملي المتوسط، ونسقته مع قميص نسائي كحلي.

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الاطلالتان السابقتان تعدّان اختيارًا موفقًا للعمل، كما أنّ هذه التفاصيل تناسب كل أشكال القوام النسائي تقريبًا، بخاصة وأنّ القصة الفضفاضة للبنطلون تخفي عيوب القوام، ومع اختيار خصر مرتفع، تختفي أيّ دهون في منطقة البطن.



الألوان الصارخة تزين موضة بنطلونات 2019



يمكنكِ تجديد خزانة الربيع والصيف، بمجموعة من البنطلونات ذات الألوان الساطعة، فأصبح من اللائق اعتماد بنطلون باللون الأحمر الناري، والزهري الساطع، والأصفر المشرق، كما أنّ الأخضر والوردي، تتصدر اختيارات الأنيقات هذا العام.





اعتمدت عارضة الأزياء بيلا حديد بنطلون "فوشيا" بقصة رسمية، ونسقته مع توب أسود، وحذاء أزرق وحقيبة حمراء، ويبدو أنها في هذه الاطلالة كانت تعلن عن بروز الألوان القوية، حتى وإن كانت معًا في الاطلالة نفسها .



إذا كنتِ لا تجرئين على اختيارات جيجي حديد، فهناك أسلوب أكثر رسمية يمكن محاكاته، وهو ستايل فيكتوريا بيكهام، التي تعتمد بنطلونات بألوان ربيعية، ولكن تنسقها مع قميص نسائي بلون محايد، مثل الأبيض أو البيج أو درجة من الأزرق.