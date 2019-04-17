إطلالات حليمة عدن لرمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:41 مساءً - كثيرًا ما تلهمنا العارضة العالمية المحجبة حليمة عدن، بأفكارها المميزة وخياراتها الأنيقة بالأزياء عمومًا، إذ استطاعت حليمة أن تنافس وتخطف الأنظار من زميلاتها بأسلوبها الساحر.



لهذا سوف تكون هي أيقونتنا اليوم، لكي تلهمكِ اطلالات مختلفة لرمضان ٢٠١٩، وإليكِ التفاصيل.



مع الفساتين الميدي الطويلة يمكنكِ ارتداء طبقة ملونة من الشيفون، كهذا اللوك من حليمة عدن، مناسب لحفلات السحور والإفطار، مع ألوان جذابة مناسبة للربيع أيضًا.



أما إن كان هناك مناسبة أكثر فخامة، فيمكنكِ اختيار ألوان النود الرائجة، تحديدًا إن كنتِ تتمتعين بلون بشرة مميزة مثل حليمة عدن، كالفستان الروز الفاتح من الشيفون المكسر مع التطريزات الفضية، نسقي معه حجابًا بالألوان نفسها لاطلالة حيادية.

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التغيير مطلوب باطلالتِك، حتى في رمضان يمكنكِ ارتداء البدلة الكلاسيكية كبديل عن العبايات الرمضانية، كالبدلة المخططة بالطول باللون البني من حليمة، نسقيها مع الحجاب الأبيض أو النود، لتناسب أكثر الصيف والربيع.



لفتنا الفستان مع الكاب الذي ظهرت به حليمة بأحد عروض الأزياء، نسقيها مع توربان ملونة وصندل مفتوح، وتألقي به بعزائم رمضان.



أخبرينا أيّ اطلالات حليمة عدن ستعتمدينها لرمضان ٢٠١٩؟