انت الان تتابع تفاصيل خبر قطري يقدم أكبر تبرع فردي بتاريخ الأمم المتحدة.. لمن خصّصه؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 04:57 مساءً - تبرع رجل الأعمال القطري الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني بـ35 مليون دولار، للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة مسلمي الروهينغا والنازحين في اليمن، ليكون هذا المبلغ هو أكبر تبرع فردي في تاريخها.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها اليوم الأربعاء: "يعتبر هذا التبرع البالغ 35 مليوناً و215 ألفاً و260 دولاراً الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه المفوضية السامية بشكل فردي، ويمول منحتين".

وتم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر المفوضية من قبل فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني (وهو رجل أعمال رائد في مجال العمل الخيري)، بالنيابة عن الشيخ ثاني.

وأفاد البيان أنه سيتم توزيع المبلغ وفق "برنامج الزكاة" الذي أطلقته المفوضية في 2016، ويهدف إلى جمع التبرعات وتوزيعها على شكل مساعدات وفق المبادئ الإسلامية.

وأوضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه ينص على تخصيص 13 مليوناً و260 دولاراً للنازحين والمتضررين من الحرب في اليمن.

Advertisements

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية والحماية.

في حين ستخصص 22 مليوناً و215 ألف دولار لمسلمي الروهينغا المقيمين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش والبالغ عددهم نحو 450 ألف شخص.

ونقل البيان عن غراندي وصفه لهذا التبرع بـ"المساعدة غير العادية". من جهته قال الشيخ خالد بن ثاني: "هذه فرصة هائلة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً"، مؤكداً الحرص على "تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية، ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين".

ومنذ 25 أغسطس 2017 تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".