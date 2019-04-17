بالصور| حالة نادرة.. ولادة طفل دون جلد في أمريكا

تعرضت بريسيلا جراي إلى حالة ولادة طارئة في شهرها السابع، إذ توقف الجنين عن التنفس، ما اضطر الأطباء لإجراء جراحة قيصرية لها، لتضع مولودا "دون جلد" في حالة طبية نادرة.

لم تشعر الأم بأي مشكلات خلال الحمل، إلا أنّ حجم الجنين توقف عن النمو وهي في الأسبوع الـ37، وانخفضت ضربات قلبه فجأة ما اضطرها للخضوع لعملية ولادة قيصرية.

الواقعة الغريبة حدثت في سان أنطونيو بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ورفضت الأم إجهاض طفلها وتمسّكت به، في حالة تحدث لطفل واحد من بين كل 10 آلاف طفل، وبمجرد ولادته وضعوه الأطباء على أجهزة الإعاشة داخل حضانة، وأكدوا قلة فرصه في النجاة.

ولد الطفل جافور جراي دون جلد في وجهه وذقنه، ومناطق متفرقة أخرى من جسده، فضلا عن تشوهات خلقية الأخرى.

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شخّص الأطباء حالة الطفل بأنّه مصاب بـ"عدم تنسج الجلد الخلقي" أو aplasia cutis congenita، وهو عيب خلقي يتمثل في غياب الجلد عن مواضع معينة من جسد المولود، ويرجح الأطباء أنّه بسبب وراثي.

ويخطط الفريق الطبي لفتح مجرى الهواء الخاص بالرضيع لتمكينه من التنفس وحده دون جهاز التنفس الاصطناعي، ثم ترقيع الجلد لتغطية المناطق المكشوفة.

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