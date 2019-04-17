"قومي المرأة" يشكر "النواب" لدعمه تعديل المادة 102: علامة فارقة في التاريخ

وجّهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وأعضاء وعضوات المجلس، لموقفهم بشأن دعم تعديل المادة 102 في الدستور، خلال الجلسة التاريخية التي شهدها مجلس النواب أمس الثلاثاء، وتخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بداية من الفصل التشريعي الجديد.

وقالت مرسي في بيان عنها، إنّ القرار انتصار حقيقي للمرأة المصرية، ويعطيها فرصة لمزيد من المشاركة في الحياة السياسية، كما أنّه علامة فارقة في تاريخ كفاح المرأة المصرية التي يشهد عليها العصر.

Advertisements

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أنّ النساء المصريات يعشّن عصرهن الذهبي، وأنّ القرار طال انتظاره كثيرًا، وحاربت المرأة من أجل الوصول إليه على مدار التاريخ، معربة عن سعادتها بدعم الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وأعضاء المجلس، ومساندتهم حق المرأة المصرية الأصيل في وجودها داخل البرلمان.

ولفتت مرسي إلى ثقتها في قدرات وإمكانيات المرأة المصرية، ودورها المشرف داخل البرلمان، مشيدة بدور النائبات الموقرات عظيمات مصر، اللاتي سطّرن التاريخ من جديد بأحرف من نور، لدورهن المتميز وأدائهن المشرف في البرلمان، وجهودهن من أجل نيّل المرأة المصرية المزيد من المكتسبات.

​