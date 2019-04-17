صيحة البنطلونات الواسعة من السّبعينات تستعيدُ بريقها هذا الموسم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظلّ عودة الاتّجاهات القديمة مرّة أخرى، إلى مشهد الموضة، كصيحة بنطلون الجينز بالخصر المنخفض، وبنطلون الكارجو، يبدو أنّ هناك صيحة أخرى ستنضاف إلى القائمة وهي البنطلون الواسع.

وشهدنا عودة هذه الصّيحة المُقتبسة من السبعينيات لفترة من الوقت، ولكنّها أخيرًا، حقّقتْ عودة حقيقية في النّصف الأوّل من عام 2019، بفضل ظهورها على معارض أشهر العلامات التجارية، مثل ديور، وغوتشي، وفيكتوريا بيكهام.

وصرّحتْ غريس أونيل، مديرة قسم الأزياء في مجلة هابر بازار، أنّ صيحات الدنيم قد تغيّرت في السّنوات الأخيرة، حيث كان السكيني جينز الرّائد في السّابق، وبعده جاء جينز الأم الواسع، وحاليًا، يحتضن عشّاق الموضة، والمؤثّرات بنطلون الجينز الواسع.

وتأتي مجموعة موسم ما قبل خريف 2019، بنسخ مختلفة من هذه الصّيحة، كالبنطلون المطبّع بالجيوب الجانبية الضّخمة من كلوي، والبنطلون المطرّز من غوتشي، وبنطلون الدنيم من ديور، و أيضًا، بنطلون الكوردوروي بلون الحبر الأسود من فيكتوريا بيكهام، وكلّها مثالية لفصل الشّتاء.

وإذا كنتِ تتمتّعين بقامة طويلة، فهذا النّمط من البنطلون سيلائمك جيدًا، كما يجعلك ساقيكِ تبدوان أكثر طولًا.