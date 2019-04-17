انت الان تتابع تفاصيل خبر للعزاب.. 7 أشياء يحسدكم عليها المتزوجون والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:48 مساءً - صدق أو لا تصدق أن الزواج دوماً ما يكون مكلفاً عقلياً، ويؤثر بصورة كبيرة على ترتيب عقلك وأفكارك، بعكس الشخص "الأعزب" أو "السنجل".
وتقول خبيرة العلاقات سوزان وينتر: "العلاقة الحميمية والزواج تأخذ مساحة كافية من تفكيرنا، رغم أن الكثير منها يسير من دون وعي أصلاً، لكن بكل بساطة يكون هناك مساحة أقل من التفكير الفردي المركز".
وأضافت أن "الخلافات العاطفية" تستهلك بدورها الجانب الأكبر من التفكير، وتشوش كثيراً ترتيب العقل، والعكس من ذلك مع "السنجل"، الذي يكون دوماً لديه وقت أفضل لـ"تطهير" أي تشويش، وإفساح المجال أمام الأفكار الجديدة والتنفس والنمو.
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