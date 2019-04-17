زوج سلمى حايك يتبرع بـ100 مليون يورو لترميم "نوتردام".. وهي: ملهم

حريق هائل اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، ونجح 500 رجل إطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده، لكنّ الحريق خلّف خسائر كبيرة، أبرزها تحوّل الكنيسة التاريخية إلى حطام.

الكاتدرائية التي يقصدها السائحون من كل مكان في العام طوال العام، تعهد رجال أعمال بإعادة ترميمها مرة أخرى وإعادتها إلى صورتها الأولى، وأبرز هؤلاء هو الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت، زوج الفنانة العالمية سلمى حايك، الذي تبرع بـ100 مليون يورو لإعادة ترميم الكاتدرائية التي التهمت النيران جزءا كبيرا منها.

رجل الأعمال الفرنسي قال في بيان عنه: "قررت أنا وأبي فرانسوا بينولت، التبرع من أموال (أرتميس) -شركة عائلة فرانسوا- بـ100 مليون يورو للمشاركة في هذا الجهد الضروري، لإعادة الإعمار الكامل لنوتردام".

حايك علّلقت على تبرع زوجها لإعادة ترميم الكاتدرائية، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "إنّه لأمر ملهم أنّ نرى قوة فرنسا وروحها، وأنّ نتحد من أجل إعادة بناء تراثها".

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وتعد كاتدرائية نوتردام التي بنيت في القرن الثالث عشر، من المعالم الأبرز في فرنسا، وترتفع قبتها إلى 300 متر، وهي من أكثر الأماكن التي تجذب السائحين حول العالم، إذ يزورها 14 مليون شخص سنويا.

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