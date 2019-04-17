بالفيديو| خبير تغذية يضع روشتة لإنقاص الوزن في رمضان

قال الدكتور محمد صلاح استشاري التغذية، إنّ اختيار الوقت يساعد في تحقيق نتائج مبهرة في عملية إنقاص الوزن، موضحا أنّ هناك كثيرون لديهم تخوفات من زيادة الوزن في رمضان.
وأضاف صلاح خلال لقاء في برنامج "يوم جديد" المذاع على قناة الغد، أنّه يجب تحديد نظام غذائي صحي قبل دخول شهر رمضان، لشرب الماء والسوائل والمعادن والأملاح بكميات معتدلة، خاصة مرضى ضغط الدم والقلب والنقرس، لطرد الأملاح والسموم من الجسم.
وزادت استشاري التغذية أنّ كل 30 كيلو من وزن الجسم يحتاج إلى لتر ماء يوميًا، مضيفًا أنّ تقليل كميات الطعام والابتعاد عن الأغذية الضارة المصاحبة بالسكريات يساعد كثيرًا في إنقاص الوزن.
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