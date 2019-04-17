مارثا هانت عن جسدها الرائع في فستان أسود

نيويورك ـ مادلين سعادة
تعرف عارضة أزياء فيكتوريا سيكرت، مارثا هانت، 29 عامًا، بجسدها الرائع على منصات عروض الأزياء، ولكنها كشفت عنه أثناء تجولها في شوارع نيويورك، الاثنين الماضي.
وتألقت هونت في فستان باللون الأسود بفتحات "جاكوموس"، والذي تميز بربطة من على العنق وفتحة من عند الصدر، وفتحة طويلة كشفت عن فخذيها، وارتدت صندل أسود بشرائط بكعب عالي، ورفعت شعرها الأشقر في تسريحة كعكة إلى الخلف، ووضعت مكياجًا بسيطًا.
واكتشف هونت، مصور في مدينة شارلوت، شمال كارولينا، على بعد 200 ميل من قريتها ويلسون، وفي نهاية المطاف انتقلت إلى نيويورك، وكان أول عمل لها في أسبوع الموضة في باريس عام 2007، ومنذ ذلك الحين ظهرت على أغلفة المجلات، وشاركت في أكثر من 180 عرض أزياء حول العالم، وكان أول مشاركة لها مع فيكتوريا سيكرت في عام 2013، وأصبحت عارضة أزياء رسمية للعلامة التجارية الفارهة في عام 2015.
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