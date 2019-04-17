تريني وودال تحضر قدّاس وداع صديقتها باللون الأصفر

تحدثت المذيعة البريطانية، تريني وودال، عن تجربتها مع ارتداء اللون الأصفر الفاقع، وأعطت السيدات بعض النصائح لارتداء ملابسهن والشعور بأنها أنيقة وفخمة، حيث قالت "يعد اللون الأصفر واحدًا من ألواني المفضلة، أنا دائما مرتبطة بالسعادة والمرح، ولكن اللون الأصفر الليموني ليس من بين درجاتي المفضلي، ورغم ذلك ارتدتيه، وعادة ما ارتدي اللون الأصفر مع الأبيض، ولكن في آخر مرة ارتديت كل شيء باللون الأصفر حتى القميص، أردت أن أظهر بإطلالة كاملة باللون الأصفر."

وأضافت لصحيفة "غارديان" البريطانية "ارتديت هذه الإطلالة في وقت سابق من هذا الشهر لحضور حفل تأبين سيدة، هي أحد السيدات الأكثر حيوية اللاتي قابلتهن في حياتي، اسمها مايا وماتت بسبب السرطان عن عمر يناهز 60 عاما، كانت مصدرا للإيجابية والتألق، وأردت أن احتفل بحياتها، سرت في المكان وأدركت أنني في قداس للموتى، كنت الشخص الوحيد الذي لا يرتدي اللون الأسود، وللحظة كنت قلقة مما سيعتقده الكاثوليكيين عني، ثم قررت أن لا أهتم، كانت صديقتي تحب الطريقة التي أرتدي بها الملابس، وتخيلتها تراني وتقول ها هي هنا ترتدي تلك الملابس لأجلي."

وأشارت "ويمكن لارتداء بنطال بدلة أن يبدو موضة قديمة، ولكنني أرفقته بارتداء حذاء رياضي باللون الأبيض، والذي جعل الإطلالة حيوية، كانت تلك الطريقة الوحيدة لتظهر قدماي بشكل جيد، ومنذ أن حصلت على تلك البدلة من متجر "زارا"، ارتدتها عدة مرات، وأوضحت "ويسأل الناس عن ما إذا كانت ملابس الشارع الرئيسي موضة سريعة، وعلينا أن نعود للملابس القديمة، أقول إنه حين أشتري ملابس من زارا، أمنحها كل الحب والاهتمام والدعم، مثلما أفعل مع ملابس من علامات تجارية مثل سيلين، حتى أنني أضعهم بجانب بعضهم، أعامل هذه الملابس باحترام."

وأختتمت وودال بقولها "تحدثت دائما في برنامجي عن أهمية الألوان للنساء، إنها تمنحك حضورا ووجودا، ولذا إذا كنت متعبة ومنهكة، فإن ملابسك ستكون قادرة على مدك بالطاقة والحيوية."

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