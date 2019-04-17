بالصور| بلعتها بالخطأ.. أطباء يستخرجون "ملعقة" من معدة سيدة بالصين

حادثة تستدعى الدهشة والغرابة من أمرها، تعرضت لها سيدة صينية تدعى"ليلى"، وهى ابتلاع "معلقة" معدنية بالخطأ في محاولةٍ منها استرجاع عظم سمك عالق في حلقها، عندما فقدت قبضتها، والذي تسبب في إصابتها ببعض التورم والتآكل في الإثني عشر.

ظلت الملعقة التي بلغ طولها حوالي 13سم، أربعة أيام في معدتها، دون الشعور بآلم أو إزعاج، بحسب صحيفة"ميرور" البريطانية.

اضطرت المريضة اللجوء لإحدى المستشفيات لإخراج الملعقة من معدتها، وبعد إجراء الأشعة السينية، أدخل الأطباء أنبوبًا بلاستيكيا صغيرا مع كاميرا متصلة في جسدها، للتأكد من استقرار الجسم المعدني في معدتها وتحديدًا في الإثنى عشر.

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قام الطبيب "تشنغ تشون شنغ"، المسؤول عن حالتها بتعديل وضع الملعقة التى كانت تأخذ الوضع الأفقي، للوضع الرأسي لمحاولة إخراجها دون إلحاق الضرر بها.

استغرقت عملية إخراج الملعقة حوالي 10 دقائق، ليؤكد الأطباء تحسن حالتها الصحية وإمكانية خروجها بعد تلقيها العلاج.

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