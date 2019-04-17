6 ندوات لـ"قومي المرأة" لتوعية النساء بأهمية المشاركة في الاستفتاء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة، حملة "طرق الأبواب" بالأسواق والأحياء المختلفة، في إطار حملة "صوتك لمصر بكرة"، وذلك بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

واستهدفت الحملة، عقد ندوات في كل من: "عزبة الهجانة بمدينه نصر، حي المرج، المطرية، ميدان المطرية، عين شمس، ومسرح المعهد العالي للخدمة الاجتماعية".

جاء ذلك بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ودعم الاستقرار، ودعم مشاركة المرأه كشريك أساسي في المجتمع وأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتحقيق الدور الإيجابي بالمشاركة في صنع القرار.

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وسلط الندوات، الضوء على أن لكل مواطن حرية الرأي خلال الاستفتاء، مستهدفة من خلال حملات "طرق الأبواب" 46 ألفا و600 سيدة والندوات 4 آلاف و200 شخص.

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