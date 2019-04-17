بالصور| تبدو كالحوامل.. طفلة بريطانية تُصاب بسرطان "الغدة الكظرية"

تجربة مريرة عاشتها رضيعة بريطانية تدعى"كليو كينان"، تبلغ من العمر عامين، لتجعلها تبدو ببطنٍ ممتلئة وتبدو كالسيدات الحوامل، نتيجة إصابتها بسرطان "الغدة الكظرية".

مرض نادر تحكم في حياة الرضيعة حيث جعلها تشعر بآلام شديدة بين الحين والآخر، نُقلت على إثره لإحدى المستشفيات لفحصها، ليستدعى الأمر احتجازها داخل العناية الخاصة، بحسب" ديلي ميل" البريطانية.

ذهول تام سيطر على الأطباء فور إجراء فحوصات الأشعة المقطعية، ليكتشفوا معاناة الطفلة من ورمًا ضخمًا داخل بطنها، وأن نسبة بقائها على قيد الحياة لا تتخطى 25%، مشيرين إلى أنها لن تتمكن من التغلب عليه أو مقاومته.

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حالة من الحزن الشديد سيطرت على والدي "كليو"، بعد اكتشافهم حالة ابنتهم الصغيرة إلى جانب تملك إحساس العجز عليهم، فور تشخيص الأطباء إصابتها بمرض نادر تسببه الخلايا السرطانية في الغدد الكظرية أو الهرمونية.

ورغم ما أصاب والديها من الحزن إلا أنهم مازالوا يتشبثون بالأمل والتفاؤل في شفاء كليو، وأطلقوا حملة لجمع تبرعات للطفلة ومن أجل تغطية تكاليف علاجها.

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