كويتية تتحرش بشاب على مواقع التواصل.. والمحكمة تغرمها 30 ألف جنيه

عادة ما يأتي فعل التحرش من الرجال، أو هكذا عرف عنه، لكن أن تنقلب الآية وتتجرأ فتاة على التحرش بشاب يمكن أن يحدث، ولكن في تلك الحالة قرر الشاب معاقبة الفتاة على فعلتها.

وقعت تلك الحادثة في الكويت، حينما استخدمت فتاة بحسب موقع "25 فبراير"، موقعا إلكترونيا للتواصل الاجتماعي، لمحاولة جذب شاب إليها، فأرسلت إليه جمل حب ولكنه صدها.

الشاب وكّل محامية للدفاع عنه، والتي بدورها رفعت قضية على الشابة تتهمها فيها بتحريض موكلها على الفسق والفجور، وخدش حياءه وإرسال جمل غير لائقة له.

Advertisements

تقدم الشاب بحسب الموقع للقضاء، خوفا من رد فعل الفتاة بعد أن يصدها، حيث توقع بأنها يمكن أن تتهمه بالتحرش بها.

من جانبها أصدرت محكمة جنايات دولة الكويت حكمها على المواطنة بدفع غرامة قدرها 500 دينار، أي ما يعادل (1.650 دولارًا)، وهو حوالي 30 ألف جنيها مصرياـ وصادرت هاتفها، لقيامها باستعماله في التحرش بشاب.

​