بريانكا تشوبرا بإطلالة "بسيطة" بقيمة 18 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّتْ النجمة الهندية، بريانكا تشوبرا، أثناء مشاركتها في افتتاح مسرحية "Burn This"، على مسرح برودواي، في مدينة نيويورك، بلون الباستيل الأصفر، من مجموعة "شانيل" لربيع 2018.

ورغم بساطة تلك الإطلالة، إلا أنّها باهظة الثّمن، حيثُ تجاوزتْ قيمتها الـ 18 ألف دولارٍ أمريكيّ، وارتدتْ شوبرا سترةً باللّونين الأبيض والأصفر، بكمّين صغيرين، من قماش التويد، يبلغ ثمنها 5800 دولار، فوق قميصٍ باللّون الأبيض، ذي ياقةٍ عالية، وتنورةٍ متطابقة يبلغ ثمنها 6100 دولار.

وأكملتْ إطلالتها بحقيبة صفراء صغيرة، بقيمة 4500 دولار، وجميعها من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة "شانيل".

Advertisements

وما يميّز تلك الإطلالة الباهظة، هو جزمة الـ "PVC" الشّفّافة، واللّون الأبيض، الذي زيّن مقدّمة الجزمة والكعب، وكانت من طراز شانيل أيضًا، ويبلغ ثمنها 1350 دولارًا، بالإضافة إلى خاتم خطوبتها الضّخم.

وللمحافظة على إطلالتها البسيطة، أبقتْ على شعرها منسدلاً مع التّموّجات العريضة، واعتمدتْ مكياجًا هادئًا، يرتكز على الألوان التّرابية.