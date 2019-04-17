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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اغتنمتْ ابنة الرّئيس الأمريكيّ، إيفانكا ترامب، الفرصة لإظهار أناقاتها، رغم أنّ تركيزها الرّئيسيّ ينصبّ على جولتها المُنفردة في إفريقيا، والترويج لمبادرتها لتمكين المرأة.
وظهرتْ إيفانكا (37 عامًا) بإطلالتين رائعتين، اليوم الثلاثاء، حيث تركتْ العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ببدلة صفراء ساطعة من العلامة الرّائجة "زارا"، بسعر 220 دولارًا أمريكيًا، وحذاءٍ من مجموعتها الخاصّة، بسعر 40 دولارًا.
وفور وصولها أبيدجان على ساحل العاج، بدّلتْ ملابسها، واعتمدتْ فستانًا من "رالف لورين"، بقسمة 10 أضعاف بدلة زارا السّابقة، حيث يبلغ ثمنه نحو 1990 دولارًا.
وبعد وقت قصير من وصولها إلى المدينة الصّاخبة، شُوهدت وهي تغادر فندق سوفيتيل، بمظهر جديد تمامًا، اختارتْ فستانًا مورّدًا، من تصميم إيميليا ويكستيد، بقيمة 1655 دولارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب ببدلة من زارا.. ولاحقًا بفستان من رالف لورين بـ10 أضعاف السّعر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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