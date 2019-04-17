بروك شيلدز بإطلالة سوداء لامعة وتخطف أنظار الجميع

خطفت الممثلة بروك شيلدز، الأضواء على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز "ايه ايه أف ايه أميركان ايميج " (AAFA American Image Awards) في نيويورك .

وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا في إطلاله أنيقة أثناء توجهها إلى فندق "بلازا" إلى جانب مشاهير آخرين، ومنهم لالا انطوني، ففجائت الحضور بفستان أسود لامع ضيق أظهر منحنياتها الجذابة، كما وضعت على خصرها حزامًا اللون الأسود مع قطع معدنية لابراز خصرها النحيف، وعززت طولها بزوج من الاحذية الفضية العالية وأكتفت بحقيبة "كلاتش" صغيرة، فيما أبقت الجميلة السمراء على شعرها منسدل على كتفيها فى تموجات انسابية.

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وبجانب شيلد ظهرت الشخصية التلفزيونية الشهيرة لالا انطوني، والتي ارتدت فستان فضي لامع مفتوح الصدر والذي كشف مفاتنها، وعززت البالغة من العمر 39 عامًا، طولها مع زوج من الصنادل العالية وصففت شعرها في ذيل حصان أنيق ، كما أنضمت، الممثلة ستاسي بينديت إلى شيلد، وفجاءت الحضور بفستان باللون الأبيض والأسود، بينما ارتدت إيلين فيشر، 68 عامًا، فستانًا أسود طويلًا مع أحذية سوداء أثناء انضمامها أيضًا إلى بروك على السجادة الحمراء.

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