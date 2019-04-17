تعرف على أحدث صيحات التلفزيون في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يهتم الكثيرون بشراء أجهزة التلفزيون المتطورة، ويهدفون من خلال شرائها إلى دمج الأجهزة الإلكترونية في قطع الأثاث أو جعلها ضمن عناصر الديكور في غرف المعيشة.

وفي السطور التالية نقدم لكم أحدث صيحات التلفازيون في 2019، وهي كالتالي:

سلطت شركة إل جي الأضواء على جهاز التلفاز Signature OLED TV R بشاشة قياس 65 بوصة والقابل للطي في قاعدة لا يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الركبة، وقد قدمت الشركة الكورية الجنوبية فكرة هذا التلفاز خلال 2018، وقامت خلال الدورة الحالية بعرض التلفاز، الذي يعتبر بمثابة قطعة أثاث أنيقة في غرفة المعيشة إلى جانب العديد من الوظائف التقنية الأخرى.

وقد سارت شركة سامسونج أيضا على نفس الدرب من قبل خلال العامين الماضيين؛ حيث قدمت الشركة الكورية الجنوبية التلفاز The Frame، والذي يبدو كإطار للصور في غرفة المعيشة، ويمكنه عرض اللوحات الفنية كعناصر ديكور في المنزل.

وذهبت شركة سامسونج خطوة أبعد من ذلك مع تقديمها لتلفاز Micro LED 75 الجديد في معرض CES 2019؛ حيث يعتمد التلفاز الجديد على مفهوم الوحدات التركيبية وبالتالي طرحت شركة سامسونج تقنية Micro LED في نطاق الاستخدامات المنزلية، وتتيح التقنية ذات الدايودات المضيئة ذاتيا تباينا مرتفعا مع عرض قيم اللون الأسود بدرجة أعمق مع زيادة درجة السطوع بشكل عام، كما تسمح تقنية الوحدات التركيبية بإنتاج أشكال متنوعة من الشاشات.

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دقة 8K

وتأتي أجهزة التلفاز 8K بدقة وضوح 7860 x 3840 بيكسل ضمن الفئة السعرية الباهظة، وظهرت هذه الموديلات في أجنحة المعرض لدى إل جي وسامسونج وسوني، وعلى الرغم من أن الأفلام ومحتويات الملتيميديا بدقة 8K لا تزال نادرة، إلا أن الشركات العالمية تعول على الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على صور فائقة الوضوح.

وتقوم التقنية المتطورة بتحويل الصور إلى دقة وضوح أعلى، علاوة على أنها تقوم بتحليل ما تشتمل عليه الصورة ومواءمة الألوان ودرجة السطوع أو أنها تقوم بإنشاء صورة بينية من أجل عرض المحتويات بشكل أكثر سلاسة، بالإضافة إلى تحسين الصوت أيضا، وتقوم شركة سوني في موديلاتها 8K الجديدة من السلسلة AG9 و ZG9 بتركيب الصوت على الشاشة.

نقطة وصول مركزية

وعلى صعيد البرمجيات وطريقة الاستعمال فإن جميع الموديلات من كل الفئات السعرية، لم تعد مجرد أجهزة تلفاز محضة، بل إنها تحولت إلى نقطة وصول مركزية إلى جميع محتويات الميديا الرقمية، وتسعى الشركات العالمية إلى دمج الكثير من محطات التلفزة ومكتبات الميديا الخاصة بها، بالإضافة إلى خدمات بث الملتيميديا على الإنترنت من المصنع.

وتعمل أجهزة التلفاز الذكية Smart TV مع أفلام آي تيونز والمسلسلات التليفزيونية ومحتويات نتفليكس ومكتبات الميديا، بالإضافة إلى أن أجهزة التلفاز الذكية الجديدة من إل جي وسامسونج تدعم تقنية أبل AirPlay 2، وبالتالي يمكن تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من هاتف آيفون على شاشة التلفاز، وإلى جانب تطبيقات المساعد الرقمي مثل جوجل Assistant أو أمازون Alexa فإنه يمكن التحكم في الأجهزة المتصلة بالشبكة المنزلية عن طريق الأوامر الصوتية.