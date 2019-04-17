احصل على ديكور بسيط في المنزل باستخدام الكتب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت أهم المواقع الإلكترونية للتصميم الداخلي أن الكتب – هذه المفردات الورقية التي تأتي في ألوان وأحجام وخطوط متنوعة - فوضوية للغاية لهؤلاء الذين يسعون لمنزل بسيط.

ولحسن الحظ هناك حل رائع لما يمكن فعله بقطع الديكور المزعجة هذه، فإلى جانب الحل الواضح بحرقها كلها، يمكن قلبها بحيث تكون الصفحات هي الظاهرة وليس الكعب.

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وظهرت هذه الفكرة مؤخرا في مجلة "أيديال هوم" البريطانية، والتي طرحتها المدونة لورين كولمان كوسيلة لتحقيق طلة محايدة. وكما هو المعتاد من الاتجاهات الحديثة، أثارت الفكرة ردود فعل متباينة.

ولهؤلاء المهتمون باستخدام الكتب كديكور، يقدم هاشتاج backwardsbooks على إنستجرام المئات من الصور التي توضح الاتجاه وهو ما يمكن أن يقدم أفكارا جديدة. غير أنه ينبغي على الأشخاص الذين غالبا ما يصنفون كتبهم بالطريقة التقليدية ألا يجربون هذا الاتجاه، نظرا لأنه وبحسب ما أشار إليه بعض مستخدمي موقع تويتر أنها تصعب العثور على كتاب بعينه.