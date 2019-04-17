خبير يوضح.. كم مرة يجب أن تغسل شعرك وكيف؟

يلجأ كثير من الناس إلى غسل شعرهم كل يوم، ويستخدمون في ذلك أنواعا عديدة من الشامبو، قد تكون مدمرة لفروة الرأس، وتحرم الشعر من الزيوت الصحية اللازمة له.

ويختلف نوع الشعر بين إنسان وآخر، وتختلف معه طريقة العناية به أو غسله، وهو ما يجعل عدد مرات غسل الشعر الضرورية تختلف من شخص إلى آخر، بحسب الجهد الذي يبذله وكمية العرق التي يفرزها، بحسب "سكاي نيوز".

وقال خبير تصفيف الشعر جوليان فاريل، إنه لا توجد قاعدة محددة لعدد مرات غسل الشعر، لكنه عادة ينصح بعدم استخدام الشامبو والبلسم بشكل يومي، وأضاف: "إذا كنت تستخدم الشامبو بشكل يومي، فهذا سيؤدي إلى تجريد فروة الرأس من جميع زيوتها الطبيعية، ويمكن أن يؤدي إلى تقصف الشعر وتحويله إلى جاف وهش"، وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء.

ونصح الخبير فاريل، بغسل الشعر مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، للحفاظ على الدهون الطبيعية التي تمد الشعر بالنضارة وتجعله حيويا ولامعا لفترات طويلة.

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وأوضح أنه إذا أصيب شعر المرأة بأضرار بالغة بسبب كثرة التصفيف، لا سيما لو كانت تستخدم مجفف الشعر، فستكون بحاجة إلى العناية به بشكل خاص، لكن عليها في هذه الحالة أن تستخدم الشامبو مرة واحدة أسبوعيا، أو مرتين على الأكثر، وينطبق الأمر نفسه على الشعر الجاف.

وبحسب الخبير فاريل، لا يزال بإمكانك ترطيب شعرك، دون غسله بالشامبو بشكل منتظم أو يومي إن أحببت، أما إذا كنت تمارس التمارين الرياضية وتشعر بالقلق من أن تفوح من شعرك رائحة العرق، فيمكنك شطفه بالماء الجاري فقط، دون استخدام الشامبو، حتى يبقى نظيفا.

وينصح الخبير فاريل باستخدام الشامبو المصمم لنوع شعرك، سواء كان مرطبا للشعر الجاف، أو المخصص لإصلاح الشعر التالف أو اللطيف الخاص بالشعر الملون.

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