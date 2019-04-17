- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ شابّة مهووسة بالأزياء من أواخر التّسعينيّات، فأنتِ حتمًا، تتذكّرين بوضوح، اتّجاهات مُعينّة كنتِ ترغبين في امتلاكها، ونذكر منها، صيحة صنادل البلاتقورم الملوّنة.
نحن لا نتحدّث عن الأنماط الأنيقة المعتمدة من سان لوران الشّائعة اليوم، والتي ربّما ترتدينها تحت الفستان، أو الجينز، بل نتحدّث عن أنماط "flatform" المُكتنزة، التي أطلق عليها البعض "الصنادل القبيحة"، والتي اشتهرتْ بها علامات عريقة، مثل ستيف مادن و"Rocket Dog"، والتي تأتي بشريط عريض، تُغطّي مُقدّمة قدمكِ ، أو بنمط صندل ثونغ.
ويبدو أنّ هذه الأحذية، هي الأحدث في سلسلة اتّجاهات الأحذية المُثيرة للجدل، والتي ظهرتْ هذا الموسم، حيث تنضمّ إلى صفوف الصّنادل الرّياضيّة، والودجز، و صنادل كعب الثونغ. و لم يقتصرْ الأمر على قيام ستيف مادن و"Rocket Dog"، بتقديمهما إصدارات جديدة من الصّندل القبيح، بالتعاون مع "Urban Outfitters" ، بل قدّمتْ العلامات التّجارية الشّهيرة، مثل "Ganni" و"Simon Miller" نسخها الخاصّة من هذا الحذاء أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صنادل البلاتفورم "القبيحة" تعودُ إلى ساحة الموضة هذا الرّبيع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.