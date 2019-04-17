صنادل البلاتفورم "القبيحة" تعودُ إلى ساحة الموضة هذا الرّبيع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ شابّة مهووسة بالأزياء من أواخر التّسعينيّات، فأنتِ حتمًا، تتذكّرين بوضوح، اتّجاهات مُعينّة كنتِ ترغبين في امتلاكها، ونذكر منها، صيحة صنادل البلاتقورم الملوّنة.

نحن لا نتحدّث عن الأنماط الأنيقة المعتمدة من سان لوران الشّائعة اليوم، والتي ربّما ترتدينها تحت الفستان، أو الجينز، بل نتحدّث عن أنماط "flatform" المُكتنزة، التي أطلق عليها البعض "الصنادل القبيحة"، والتي اشتهرتْ بها علامات عريقة، مثل ستيف مادن و"Rocket Dog"، والتي تأتي بشريط عريض، تُغطّي مُقدّمة قدمكِ ، أو بنمط صندل ثونغ.

ويبدو أنّ هذه الأحذية، هي الأحدث في سلسلة اتّجاهات الأحذية المُثيرة للجدل، والتي ظهرتْ هذا الموسم، حيث تنضمّ إلى صفوف الصّنادل الرّياضيّة، والودجز، و صنادل كعب الثونغ. و لم يقتصرْ الأمر على قيام ستيف مادن و"Rocket Dog"، بتقديمهما إصدارات جديدة من الصّندل القبيح، بالتعاون مع "Urban Outfitters" ، بل قدّمتْ العلامات التّجارية الشّهيرة، مثل "Ganni" و"Simon Miller" نسخها الخاصّة من هذا الحذاء أيضًا.