تعرف على الاتجاهات الجديدة في تمارين اللياقة البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

رغم أن الإنسان يمارس كل أنواع الرياضات لقرون، يبدو أن الأفكار الجديدة بشأن كيف نمارس الرياضة لم تنفد قط.

وفي معرض "فيبو" التجاري للياقة البدنية، بكولونيا في ألمانيا، أصبح واضحا مجددا أن هناك دائما اتجاها جديدا في الرياضة في الأفق. وفيما يلي بعض أحدث اتجاهات اللياقة البدنية:

تمارين القفز:

هذا ليس اتجاها جديدا بالتحديد ولكنه يواصل اجتذاب الجمهور. وهذا عادة ما يشمل القفز على الترامبولين بسرعة للغاية، ولكن هذا يبدو أنه سهل جدا في صالة "ألفا شامب" بالنمسا التي قامت بوضع ثلاثة ترامبولينات بجوار بعضها لشخص واحد للقفز بينها في إطار تدريب يسمى "سيستم لاتيرال ريبوند ترينينج".

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تعليم الأطفال:

تتيح أرض ألعاب تفاعلية في كندا للأطفال إلقاء الكرات على جدار تسقط عليه الأضواء، ما يُدرب قدراتهم على الإلقاء وما يسمح أيضا بتعليم الأطفال في موضوع معين. وتشمل إحدى الألعاب أطفال يلقون الكرات على الأرقام أو الألوان أو الأشكال. والفئة العمرية المستهدفة لهذا المنتج ما بين 5 إلى 15 عاما.

قفز البنجي:

جرى في هولندا ابتكار مفهوم "بنجي سوبر فلاي" الذي يسمح للأشخاص بالتدلي من السقف مع ربطهم بحبال سميكة. ومن هناك يمكن التأرجح وممارسة التمارين فيما تكون الأرض على بعد سنتيمترات قليلة.