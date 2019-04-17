علاقة الاكتئاب والإمساك وضعف الذاكرة بقصور الغدة الدرقية

تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية، خاصة بعد تجاوز أعمارهن الـ 60 عامًا، ومع مرور الوقت يمكن لقصور الغدة الدرقية المتروك دون علاج أن يسبب عددا من المشكلات الصحية، ومن أعراض قصور الغدة كما ذكرها موقع "Daily Medical". الإرهاق. الحساسية المتزايدة تجاه البرودة. الإمساك. زيادة الوزن. انتفاخ الوجه. بحة في الصوت. ضعف العضلات. Advertisements ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. أوجاع العضلات. غزارة الحيض عن المعتاد أو عدم انتظام فترات الحيض. خفة الشعر. بطىء معدل ضربات قلب. الاكتئاب. ضعف الذاكرة. وفي حالة عدم علاج الغدة، تزداد حدة العلامات والأعراض تدريجيًا، منها قد يصبح الشخص كثير النسيان أو تتباطأ عمليات التفكير. ​

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