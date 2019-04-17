تجنب 3 أشياء حتى لا تصاب بجرثومة المعدة

الجرثومة الحلزونية أوما يعرف بجرثومة المعدة، أحد أشهر مسببات قرحة المعدة ومشاكلها، وهي نوع من البكتريا التي تعيش داخل المعدة وتسبب التهابات وقرحة شديدة في المعدة. وهو ما يستدعي معرفة أسباب الوصول لهذا المرض، لتجنب الإصابة به. ويعرض"هُن" الأسباب التي تؤدي للإصابة بجرثومة المعدة. أسباب جرثومة المعدة 1- عدم الاهتمام بنظافة الطعام، وتركه مكشوفًا في الهواء. 2- الطعام والماء الملوث أو التي التقطت بكتيريا من خلال الصرف الصحي، وتصل إلى جسم الإنسان من خلال اللعاب. Advertisements 3- انتقال العدوى من شخص مصاب بالجرثومة من خلال مشاركة الطعام. ​

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