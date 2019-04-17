«فيس بوك» تنفق مبلغا خياليا لحماية مؤسسها مارك زوكربيرج

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت وثائق رسمية أن شركة “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، قررت زيادة أكثر من ضعف الأموال التي تنفقها على أمن وحماية مؤسسها مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، في عام 2018، لتبلغ 22.6 مليون دولار.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن “جارديان”، فإن زوكربيرج يتلقى راتبا شهريا أساسيا يبلغ دولارا واحدا على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن حزمة التعويضات التي تدفعها الشركة لمديرها التنفيذي قد ارتفعت إلى 22.6 مليون دولار، حيث خصص معظمها من أجل أمنه الشخصي.
بيانات الوثائق الرسمية، تشير إلى أن عام 2018، شهد تضاعفا كبيرا في تعويضات أمن وحماية الرئيس التنفيذي لـ”فيس بوك”، حيث كانت لا تتجاوز 10 ملايين دولار سنويا، وهو ما يعني أنه تجاوز الضعف في العام الماضي.
ويذهب نحو 20 مليون دولار إلى أمن زوكربيرج وعائلته، حيث شهد المبلغ ارتفاعا بما يقارب 9 ملايين دولار عن العام السابق.. كما حصل زوكربيرج أيضا على 2.6 مليون دولار للاستخدام الشخصي للطائرات الشخصية، والتي قالت الشركة إنها جزء من برنامجه الأمني الشامل.
الوثائق كشفت أيضا أن شيريل ساندبرج، مديرة العمليات في شركة “فيس بوك”، حصلت على 23.7 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الأسبق.
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