من ضمنها علاج السكري والزهايمر.. 5 فوائد للبندق

"البندق" من المكسرات ذات الشعبية الكبيرة، ويفضل كثيرون تناول حباتها بصورة منفردة، أو طحنها ووضعها على الحلوى كالأرز بلبن و"آيس كريم".

وأجريت العديد من الدراسات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وبعض الدول العربية حول الفوائد الجمة الناتجة عن تناول "البندق".

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز" فإن البندق، يفيد في:-

علاج الزهايمر

يساعد تناول البندق يوميًا على زيادة نسبة "فيتامين سي" نسبة الماغنيسيوم و لكبار السن، ما يساعد في علاج الزهايمر.

علاج أمراض القلب

يساهم بفعالية في علاج أمراض القلب، لأنه يعمل على ارتفاع نسبة الكولسترول النافع، في مقابل تراجع نسبة الكولسترول الضار.

Advertisements

علاج السكري

يساهم تناول حفنة يومية من البندق على انخفاض مستويات الجلوكوز، ما يساهم في تحسن الحالة الصحية للمصابين بمرض السكري.

مكمل غذائي

يعد البندق أحد أنواع المكملات الغذائية، التي يمكن تناولها بدلًا من أقراص الفيتامينات المتعددة، والتي يمكن وصفها بـ"البديل المثالي" لقيمتها الغذائية العالية.

الوقاية من السرطان

يساعد البندق في الوقاية من السرطان خصوصًا الوقاية من سرطان المثانة، والحماية من سرطان الثدي نظرًا لاحتوائه على فيتامين e، والتي تساهم في تقليل تضخم الخلايا السرطانية ومحاربتها.

لذلك يجب أن يصبح البندق من "المكسرات" الأساسية المتواجدة في المنزل، ويتم الاعتماد عليه خلال صناعة الحلوى، أو أكله كـ"مقبلات" باستمرار، للاستفادة من فوائده الصحية.

​