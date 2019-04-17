مبروك عطية: "أي واحدة مش راضية على زوجها الظالم هيدخل النار"

علق الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على ما يقال بأن "أي امرأة غير راضية عن زوجها سيدخل النار"، بالقول إن العبارة ينقصها كلمة "زوجها الظالم".
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أي واحدة ست مش راضية على زوجها الظالم فعلا هيدخل النار".
وتابع: "مش راضية لأنه معذبها أو مجموعها أو بيسمع بيها الناس أو بيفضح سرها أو أي سبب تاني"، مشيرًا إلى أنه سيعاقب بالنار بسبب ذلك وليس بسبب مجرد عدم رضاها عنه.
واستطرد: "مش الرضا اللي هو أنا راضية عنك يا محمد يقوم محمد يتحزم ويرقص علشان الهانم راضية".
وأوضح عطية، أن الرضا المعتبر شرعًا هو أن تفعل ما أمرك به ربك نحو الآخرين رضوا أو سخطوا "أنا عملت الواجب اللي عليا".
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