"عزة" تطلب "الخلع": "معاملته مع مرات أخوه غير بريئة.. بيقولي عايزك فرفوشة زيها"

بعد أقل من عام على الزواج، لجأت "عزة. أ" 24 عامًا، لإقامة دعوى خلع حملت رقم 1258/2018، ضد زوجها العشريني "أحمد. س" 29 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

زواج تقليدي وقع بين الزوجين بعد تعارف بسيط، تروي "عزة" لـ"هن": "اتعرفنا عن طريق صديقة لوالدتي رشحته لنا على إنه راجل محترم وكان ميسور الحال وعنده شقة تمليك فاتخطبنا وقعدنا قرابة سنة نجهز وحبيته جدا خلال الفترة دي وكنت بحلم باليوم اللي نتجوز فيه وكنت عارفة إنه مقرب جدا من عيلته وخصوصا أخوه ومراته لكن كنت بستغرب معاملته معاها".

طريقة معاملة بين الزوج وزوجة شقيقه أثارت غيرة الزوجة، تضيف: "من أيام الخطوبة مكنتش مرتحالها ودايمًا كانت بتتصل بيه كتير جدا وتطلب منه حاجات المفروض تطلبها من جوزها لكن هو كان بيستجيب ومكنتش بحب أدخل باعتبار إنها مرات أخوه وزي أخته لكن الوضع بعد الجواز اختلف وبقيت أشوفهم عن قرب أكتر".

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مشاجرات بين الزوجين بسبب غيرة الزوجة، توضح: "الأول كنت بضايق لأنها بتتصل في أوقات متأخرة وبشكل مستفز وتطلب منه حاجات شخصية زي هاتلي معاك برفان على ذوقك وأنت جاي أصل ذوقك حلو قوي وتتكلم بشكل سخيف وكنت بضايق أقوله ما جوزها يشتريلها وهو يقولي عادي زي أختي لكن كنت بتضايق وبقيت أقوله لا متجبلهاش حاجة وفي نفس الوقت هو بيقول عادي ومرة تانية كنا معزومين عندهم ولاقيتها طالعة بلبس مكشوف جدا وجوزي موجود وجوزها عادي وحضنت جوزي وباسته وهي بتسلم عليه وبتقولي ما تخلعي الحجاب وتقعدي براحتك قولتلها لأ مبخلعش قدام رجالة غريبة لأن جوزها قاعد ونزلت محروق دمي وقولتله هي معندهاش أي حياء كدا اتخانق معايا علشان أنا كدا بغلط فيها واتهمني إني بغير عليه بزيادة وبخنقه وإنها أكبر منه بكتير وبتتعامل على إنه أخوها الصغير".

طريقة تعامل اعتبرتها الزوجة غير عادية، تضيف:"اتصالات في التليفون بحجة طلبات لعيالها ومرة رديت عليها بالليل قولتلها جوزي نايم قالتلي صحيه ولما كلمها قولتله كانت عايزة إيه قالي ولا حاجة دي أسرار عيلة ومرضاش يحكيلي ودايما ألاقيها لابسة قدامه مكشوف وبتتكلم بمياصة وهو بيبصلها بشكل غريب ويهزر معاها بزيادة قدام جوزها ويقولي أنتي معقدة وأنا عايزك تبقي فرفوشة زيها كدا وعادي".

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