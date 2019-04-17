أضرار الإفراط في المسكنات بجرعات زائدة

معرفة نوع مسكن الألم الذي تتناوله من الأمور الهامة جدا في العلاج، فمسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية تأتي في فئتين رئيسيتين: الأدوية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، وأسيتامينوفين.

تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، الأسبرين (باير، إكسيدرين، بوفرين)، إيبوبروفين (أدفيل، موترين)، ونابروكسين (أليف).

ويوجد أسيتامينوفين (تايلينول)، في العديد من منتجات OTC. وبالإضافة إلى تخفيف الألم، هذه الأدوية تقلل من الحمى.

وتتوفر أدوية الألم والحمى خارج الجسم بأشكال عديدة، بما في ذلك الأقراص، الكبسولات، والسوائل.

ونظرًا لأن مسكنات الألم والحمى خارج الجسم تكون آمنة وفعالة بشكل عام عند تناولها وفقًا للإرشادات، يتم دمجها مع المكونات النشطة الأخرى في العديد من أنواع الأدوية، وتشمل هذه الأدوية "البرد، والأنفلونزا، والحساسية"، وكذلك بعض الأدوية والوصفات الطبية.

إرشادات عند تناول المسكنات

احرص على عدم تناول أكثر من دواء مع نفس العنصر النشط من دواء، على سبيل المثال، إذا كنت قد تناولت عقار أسيتامينوفين لتقليل الحمى، يجب ألا تتناول دواءً لعلاج أعراض الأنفلونزا التي تحتوي أيضًا على عقار أسيتامينوفين، أو سوف تحصل على جرعة مضاعفة من نفس الدواء.

من المهم أيضًا التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي عن المشاكل الطبية الأخرى التي تعاني منها والأدوية أو المكملات الغذائية الأخرى التي تتناولها.

في بعض الأحيان، قد تظهر أدوية ألم OTC في المنتجات التي قد لا تتوقعها، لذا اقرأ ملصقات كل دواء قبل تناولها.

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أضرار تناول المسكنات بكميات كبيرة

إذا تناولت الكثير من أي مسكن للألم دون وصفة طبيب، فاتصل بطبيبك أو اطلب المساعدة الطبية على الفور، قد لا تكون العلامات والأعراض ملحوظة بسرعة وتشمل أعراض الجرعة الزائدة:

الغثيان أو القيء

حرقان في الحلق أو المعدة

ألم في المعدة

حمة

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دوخة

حركات العين السريعة

تعب

نزيف أو كدمات

اصفرار العينين أو الجلد

ارتباك

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4 قواعد بسيطة لسلامة المسكنات

تهدف مسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية إلى المساعدة، ويمكن أن توفر الألم الآمن والفعال وتخفيف الحمى، ولمنع جرعة زائدة من أي دواء OTC، اتبع نصائح السلامة الأربع:

قراءة جميع الإرشادات.

تناول الدواء وفقا لتوجيهات النشرة الطبية.

لا تأخذ الدواء بجرعات أكبر أو لفترة أطول من اللازم.

تحدث مع طبيبك قبل تغيير جرعة أي أدوية.

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