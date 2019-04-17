لتجنب متلازمة الموت المفاجئ.. 5 نصائح لينام رضيعكِ بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد متلازمة الموت المفاجئ (Sudden Infant Death Syndrome) من أكبر المخاطر، التي تهدد حياة الرضيع، خاصة أثناء النوم بسبب الاختناق.

ولتجنب حدوث هذه المتلازمة يقدم المركز الاتحادي للتوعية الصحية النصائح التالية كي ينام الرضيع بشكل آمن:

- النوم على الظهر: يمثل النوم على الظهر وضع النوم الأكثر أمانًا، في حين لا يجوز للرضيع أن ينام على بطنه أو على جانبه.

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- سرير خاص: ينبغي أن ينام الرضيع في سرير خاص به، وليس بين الأم والأب، على أن يكون السرير في غرفة نوم الوالدين.

- كيس النوم: يعد كيس النوم أكثر أمانًا من الأغطية، مع مراعاة ألا تكون فتحة الرقبة بكيس النوم أكبر من رأس الطفل.

- بدون إضافات: ينبغي أن يخلو سرير الطفل من أية إضافات مثل الوسائد والدمى القماشية.

- درجة حرارة مثالية: ينبغي أن ينام الرضيع في درجة حرارة غرفة تتراوح بين 16 و18 مئوية. لذا لا يجوز أن يتعرض سرير الرضيع لضوء الشمس المباشر.