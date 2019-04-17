"كعب القطة" يزين صنادل الصيف.. إليكِ ألوانه المفعمة بالأنوثة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع الصندل ذو "كعب القطة" على عرش موضة الأحذية النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة من ناحية، وإحساسا بالراحة أثناء المشي من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، أن "كعب القطة" (Kitten Heels) هو كعب لا يزيد ارتفاعه عن 5.5 سم؛ لذا فهو يجمع بين الأناقة والأنوثة والراحة في آن واحد.

وأضافت شولتس، أن الصندل ذا كعب القطة يتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية كالوردي والأحمر والأصفر والأخضر، إلى جانب الألوان المحايدة كالأسود والأبيض والبني.

ويمتاز الصندل ذو كعب القطة بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث إنه يتناغم مع الأفرول والجينز القصير والتنورة القصيرة والشورت.