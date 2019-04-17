"أكلة برة الصندوق".. طريقة عمل شوربة المشروم

تعّد شوربة المشروم أو ما يُطلق عليه "عش الغراب"، من الشوربات اللذيذة وسريعة التحضير، كما وتعد من أهم الأصناف الغذائية عامةً والمقبلات خاصةً، وذلك لما يحتويه المشروم من عناصر غذائية مهمة، وهو ما تلجأ إليه بعض الأمهات للتنوع في الوجبات كنوع من كسر الروتين والتنوع.

ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل شوربة المشروم، بمكونات بسيطة

المكونات

كيلو مشروم متوسط الحجم

قطعة زبدة

حبهان

جوزة الطيب

بهارات دجاج

2 كوب ماء دافئ

بصلة مفرومة ناعم

زعتر

كريمة لبانى

كوب حليب

ملح

فلفل

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طريقة التحضير

فى إناء مناسب ضعي ملعقة من الزبدة على نار هادئة، ثم انتظري حتى تذوب بشكل كامل

أضيفي الزعتر، ثم البصل المفروم والملح، ثم المشروم مع التقليب جيدًا.

أضيفى كوبا كبيرا من الماء الدافئ، ثم قومي بتحضير الكريمة في إناءٍ أخر، ثم يضاف لهم كوب من الحليب.

أضيفى الكريمة مع الملح، وبعد مرور حوالي 10 دقائق، قومي بإضافة الكريمة إلى المشروم.

أضيفى الحبهان وابشرى قليلا من جوزة الطيب، اتركيها على النار لمدة 20 دقيقة.

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