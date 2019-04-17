من أجل التخسيس وطرد السموم.. طريقة عمل شوربة الكرنب

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يلجأ كثيرون لتناول بعض أطعمة التخلص من السموم بين الحين والآخر، من أجل تجديد النشاط وتقليل الوزن وتحسين الأداء الوظيفي لأعضاء الجسم، عن طريق تحفيز عملية الإخراج باتباع نظام غذائي صحي، ومن بين تلك الأطعمة شوربة الكرنب ذات الخصائص المحفزة على فقدان الوزن.
وإليكِ طريقة عمل شوربة الكرنب على طريقة الشيف سالي فؤاد، كما ذكرتها في برنامجها "حلو وحادق"، المذاع على "CBC سفرة".
المقادير
2 كوب كرنب أبيض
كوب بصل أخضر
كوب كرفس
كوب كرات
بصلة كبيرة
ملعقة زيت
لتر مرقة منزوعة الدسم
ملح
فلفل
شطة
كاري حسب الرغبة
طريقة التحضير
أحضري إناء ثم ضعي به ملعقة الزيت، ثم أضيفي البصل وشوحيه ثم الجزر واستمري في التقليب.
أضيفي عليه البصل الأخضر والكرفس.
أضيفي الكرنب ثم التوابل، التي تشمل البابريكا والملح والفلفل، مع مراعاة التقليب جيدًا.
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