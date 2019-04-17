بمكونات بسيطة وتكلفة قليلة.. طريقة عمل الباستا فلورا

بمكونات بسيطة، وتكلفة قليلة، حضري لأطفالك الباستا فلورا، بمذاق المشمش أو الفراولة، وقدميها لهم في الصباح على وجبة الفطار، مع الشاي أو الحليب. وإليكِ طريقة تحضيرها بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات الباستا فلورا: 3 أكواب من الدقيق كوب زبدة كوب سكر بودرة 3 بيضات رشة ملح ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة صغيرة بشر برتقال ملعقة صغيرة فانيليا كوب مربى "فراولة / مشمش" طريقة عمل الباستا فلورا: اخلطي الدقيق، والبيكنج بودر والملح سويًا في وعاء. اضربي السكر البودرة مع الزبدة بالعجان، أو المضرب الكهربائي. Advertisements أضيفي البيض، والفانيليا، وبشر البرتقال. اخلطي خليط الدقيق مع الخليط السابق، وامزجيهما سويًا، حتى يتكون العجين. اقسمي العجين، واحفظي منه جزءا جانبًا. افردي باقي العجين، في صينية، ثم ضعي عليه المربى. شكلي الجزء المتبقي من العجين، إلى مربعات صغيرة، كما موضح بالصور. أدخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها. بالفيديو أفكار مختلفة لـ"وجبة الفطار" لطفلك ​

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