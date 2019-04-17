بـ"القهوة والتمارين الرياضية".. علاج الإمساك بطرق طبيعية

الإمساك هو أحد الأمراض الشائعة بالجهاز الهضمي، والتي تشير إلى مشكلات في حركة الأمعاء بالجسم، ويمكن أن ينطوي أيضًا على أعراض أخرى مثل عدم الراحة عند الذهاب إلى الحمام، والانتفاخ البطني والألم بسبب صعوبة التبرز وجفافه.

وباتباع نظام غذائي معين وعادات صحية لتجنب الإمساك، حددها موقع "Medical News Today"، وهي كالآتي:

تجنب منتجات الألبان

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب منتجات الألبان الإمساك بسبب تأثيرها على حركات الأمعاء، وقد يتعرض الأطفال الذين لا يتحملون بروتين حليب البقر والبالغون الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز للإمساك، لذا إن كنت تعتقد أنك قد لا تتسامح مع منتجات الألبان، فيمكنك محاولة إزالته من نظامك الغذائي بشكل مؤقت لمعرفة ما إذا كان يحسن الأعراض، مع مراعاة استبدال الألبان بأطعمة غنية بالكالسيوم.

تناول الخوخ

كثيرًا ما يوجه الأطباء بتناول ثمار الخوخ وعصير الخوخ كعلاج طبيعي للإمساك، إذ يحتوي الخوخ على "سوربيتول" الملين الطبيعي، وذلك بجرعة لا تتجاوز 50 جرامًا، أي نحو ثمرتين يوميًا.

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شرب القهوة

يمكن أن تزيد القهوة من رغبة البعض في الذهاب إلى الحمام، لأن القهوة تحفز العضلات في الجهاز الهضمي، إذ وجدت إحدى الدراسات أن القهوة التي تحتوي على الكافيين الذي يحفز الأمعاء بالطريقة ذاتها التي يمكن أن تتناولها الوجبة، ويعد هذا التأثير أقوى بنسبة 60% من شرب الماء و23% أقوى من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

قد تحتوي القهوة أيضًا على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على منع الإمساك عن طريق تحسين توازن بكتيريا الأمعاء.

التمارين الرياضية

وجدت دراسة حديثة أن التمرينات تخفض بشكل ملحوظ من أعراض الإمساك، لذا عند إصابتك بالإمساك حاول الذهاب للمشي بشكل منتظم.

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