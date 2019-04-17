الفنانة هيفاء وهبي بكامل أناقتها في شوارع باريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة اللبنانية هيفا وهبي وهي بكامل أناقتها خلال وجودها في العاصمة الفرنسية باريس.واستعرضت النجمة اللبنانية ملابسها التي اختارتها من خط الأزياء الخاص بها والذي أطلقته مؤخرا ويحمل اسم Beau Voyou. واستعرضت النجمة اللبنانية ملابسها التي اختارتها من خط الأزياء الخاص بها والذي أطلقته مؤخرا ويحمل اسم Beau Voyou. قد يهمك أيضـــــــًا Advertisements هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة باللون الأخضر هيفاء وهبي تطلق علامتها التجارية الجديدة" Beau Voyou"

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