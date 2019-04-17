هذا سبب تساقط شعركِ.. وإليكِ الحل من الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور كريستيان ألبرينج، إن تساقط الشعر قد يرجع إلى الهرمون الأنثوي "الإستروجين"، وذلك في حال تعاطي حبوب منع الحمل أو التوقف المفاجئ عن تعاطيها أو في نهاية فترة الحمل أو بدء مرحلة انقطاع الطمث "سن اليأس".

وطمأن طبيب أمراض النساء الألماني، بأن تساقط الشعر بسبب الهرمون الجنسي "إستروجين" يعد مشكلة مؤقتة؛ حيث غالبًا ما يتوقف تساقط الشعر بعد استعادة الجسم للتوازن الهرموني، وهو ما قد يستغرق بضع شهور.

وتسهم التغذية السليمة في مواجهة نقص الإستروجين؛ إذ ينبغي تناول الأغذية الغنية بما يعرف "بالإستروجين النباتي"، مثل منتجات الصويا وبذر الكتان وبذر القرع العسلي.