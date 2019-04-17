تشعر بالدوار عند ركوب السيارة؟.. إليك أسبابه وطرق الوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الكونسلتو غالبًا ما يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالدوار والميل إلى القئ عند ركوب الطائرات أو السفن، ولكن قد يتعرضون لتلك الحالة المرضية التي تحدث نتيحة لاضطرابات في الأذن الداخلية، عند قصد المترو أو الميكروباصات، فكيف يمكن علاجها؟ للاطلاع على كيفية علاج هذا الدوار.. اضغط هنا

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