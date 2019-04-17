لمرضى السكري.. وجبة إفطار سحرية تضبط السكر طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الكونسلتو

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكري، النمط الثاني، يجب أن تساعدهم وجبة الإفطار الغنية بالدهون والكربوهيدرات في التحكم بمستويات السكر في الدم على مدار اليوم. للمزيد اضغط هنا

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