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نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رانيا مرتدية فستانا مفتوحا، باللونين الأحمر والأسود، معتمدة على الشعر المنسدل، ومكياج سموكي لامع باللون النحاسي، كما زينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة.
وعلقت: "السعادة هي حالة ذهنية، وفقًا لنظرتك للأشياء".
وحصدت الصورة ما يقرب من 5 آلاف إعجاب، وتفاعل متابعوها مع إطلالتها، مشيدين بها.
وكانت "رانيا" ظهرت مؤخرًا بـ"خمار" فاتح اللون، خلال تجسديها شخصية "حنية" في عملها الفني الجديد "مملكة إبليس".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "الخمار".. رانيا يوسف في إطلالة جريئة بـ"الأحمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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