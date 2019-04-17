الامارات | أفراح الشامسي واليحيائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل هادف حمد محمد سالمين بن رحمة الشامسي، بمناسبة زفافه إلى كريمة المرحوم خميس سالم بن عبدالله اليحيائي. حضر الحفل، الذي أقيم في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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