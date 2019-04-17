الامارات | أفراح السويدي والمزروعي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام يوسف محمد خليفة السويدي، حفل استقبال بمناسبة عقد قران نجله سالم إلى كريمة محمد سالم المزروعي. حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة الخوانيج، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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